написать электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 21 и 48?
Химия
написать электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 21 и 48?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№21 Скандий 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s ^2 3d^1 №48 Кадмий 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^6 4d^10 5s^2
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