написать электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 21 и 48?

Химия
написать электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 21 и 48?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№21 Скандий     1s^2 2s^2 2p^6   3s^2  3p^6 4s ^2 3d^1 №48 Кадмий             1s^2 2s^2 2p^6   3s^2  3p^6  4s^2  4p^6 4d^10   5s^2
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