напишіть електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 21 і 48?

Химия
напишіть електронні формули атомів елементів з порядковими номерами 21 і 48?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№21 Sc 1s^2  2s^2 2p^6  3s^2  3p^6 4s ^2 3d^1     №48 Cd 1s^2   2s^2 2p^6   3s^2 3p^6   4s^2 4p^6 4d^10   5s^2  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух корзинах лежало 86 яблок. Когда из первой во вторую переложили 3 яблока, то яблок в корзинах стало поровну. Сколько яблок было в каждой корз...
Ответить
Физика
вычислите количество теплоты,выделенное при полном сгорании 0,51т антрацита.(удельная теплота сгорания антрацита 3,4*10 седьмыз Дж/кг
Ответить
Химия
написать электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 21 и 48?
Ответить
Русский язык
помогите пожалуйста с русским умоляяю вааас оочень прошу!1!1 1. Запишите 10 слов, в которых были бы только гласные о. в русском языке есть слово с ...
Ответить
Математика
на первом лугу 54 коровы. На втором лугу 36 коров. Сколько всего коров вместе?
Ответить