В двух корзинах лежало 86 яблок. Когда из первой во вторую переложили 3 яблока, то яблок в корзинах стало поровну. Сколько яблок было в каждой корзине первоначально?
Математика
В двух корзинах лежало 86 яблок. Когда из первой во вторую переложили 3 яблока, то яблок в корзинах стало поровну. Сколько яблок было в каждой корзине первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, первоначально яблок было х, тогда х-3+х+3=86 2х=86 х=43шт стало в каждой корзине 43+3=46 в первой 43-3=40 во второй
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