Сторона ромба образует с одной из диагоналей угол 50 .найдите углы ромба
Геометрия
Сторона ромба образует с одной из диагоналей угол 50 .найдите углы ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ромб ABCD пусть угол ABD = 50 BD- биссектриса угла В (свойство ромба - диагонали-биссектрисы), значит угол В=50*2=100 по свойствам ромба для углов: угол А=180- угол В=180-100=80 градусов угол B=угол D=100 градусов угол А=угол С=80 градусов
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