Если от каждого из двух чисел вычесть половину меньшего  из них,то остаток от большего втрое больше остатка от меньшего. Во сколько раз болшее число больше меньшего?Запишите рассуждения.

Гость: Гость:

обозначим меньшее число х, а большее у. теперь от каждого отнимем половину меньшего, т.е. 0,5х: х-0,5х и у-0,5х. после этого остаток большего будет в 3 раза больше остатка меньшего. составляем уравнение: у-0,5х=3(х-0,5х) у-0,5х=3*0,5х у-0,5х=1,5х у=1,5х+0,5х у=2х у в 2 раза больше х.