Если от каждого из двух чисел вычесть половину меньшего  из них,то остаток от большего втрое больше остатка от меньшего. Во сколько раз болшее число больше меньшего?Запишите рассуждения.

Математика
Если от каждого из двух чисел вычесть половину меньшего  из них,то остаток от большего втрое больше остатка от меньшего. Во сколько раз болшее число больше меньшего?Запишите рассуждения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обозначим меньшее число х, а большее у.  теперь от каждого отнимем половину меньшего, т.е. 0,5х: х-0,5х и у-0,5х. после этого остаток большего будет в 3 раза больше остатка меньшего. составляем уравнение: у-0,5х=3(х-0,5х) у-0,5х=3*0,5х у-0,5х=1,5х у=1,5х+0,5х у=2х у в 2 раза больше х. 
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