Вдова обязана оставшееся после мужа наследство-3500 рублей разделить с ребенком,который должен родиться.Если это будет сын,то мать ,по римским законам,получает половину сыновней доли,если родится дочь,то мать получает двойную д...

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чтобы выполнить все требования закона, вдова должна получить в 2 раза меньше сына и в 2 раза больше дочери, т.е в соотношении 1:2:0,5. всего 1+2+0,5=3,5 частей наследства. 1 часть = 3500/3,5=1000р. вдове полагается 1 часть наследства, т.е. 1000 рублей. сыну - 2 части. 2*1000=2000 рублей. дочери - 0,5 части.0,5*1000=500 рублей.