в гирлянде 44 флажка красного синего зелёного жолтого цвета краснх синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных зелёных и жёлтых 32 штуки Сколько каждого цвета в отдельности

Математика

в гирлянде 44 флажка красного синего зелёного жолтого цвета краснх синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных зелёных и жёлтых 32 штуки Сколько каждого цвета в отдельности

Автор: Гость