в гирлянде 44 флажка красного синего зелёного жолтого цвета краснх синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных зелёных и жёлтых 32 штуки Сколько каждого цвета в отдельности
Математика
в гирлянде 44 флажка красного синего зелёного жолтого цвета краснх синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных зелёных и жёлтых 32 штуки Сколько каждого цвета в отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
краснх синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных зелёных и жёлтых 32 штуки 44-37=7шт желтых 44-29=15шт красных 44-32=12шт синих 44-(7+15+12)=10шт зеленых
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