Составить выражение. а)Уменьшаемое 208400, вычитаемое выражено разностью чисел 18000 и 9762.б) Из разности чисел 720048 и 97256 вычесть сумму чисел 36809 и 250249.в) К сумме чисел 777777 и 66666 прибавить разность чисел 111111 ...

Математика

Составить выражение. а)Уменьшаемое 208400, вычитаемое выражено разностью чисел 18000 и 9762.б) Из разности чисел 720048 и 97256 вычесть сумму чисел 36809 и 250249.в) К сумме чисел 777777 и 66666 прибавить разность чисел 111111 и 99999.

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