Составить выражение. а)Уменьшаемое 208400, вычитаемое выражено разностью чисел 18000 и 9762.б) Из разности чисел 720048 и 97256 вычесть сумму чисел 36809 и 250249.в) К сумме чисел 777777 и 66666 прибавить разность чисел 111111 ...
Математика
Составить выражение. а)Уменьшаемое 208400, вычитаемое выражено разностью чисел 18000 и 9762.б) Из разности чисел 720048 и 97256 вычесть сумму чисел 36809 и 250249.в) К сумме чисел 777777 и 66666 прибавить разность чисел 111111 и 99999.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 208400 - (18000 - 9762) б) (720048 - 97256) - (36809 + 250249) в)(777777+66666) + (111111- 99999)
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