8x-(2x+4)=2(3x-2) Я вас очень прошу помогоите.  

Алгебра
8x-(2x+4)=2(3x-2) Я вас очень прошу помогоите.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x-(2x+4)=2(3x-2) 8x-2x-4=6x-4 6x-4=6x-4 0x=0 х - любое действительное число
Гость:
8x-(2x+4)=2(3x-2) 8x-2x-4=6x-4 0=-8
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