какой цифрой оканчивается: а) произведение всех однозначных чисел, не равных нулю; б) произведение всех трехзначных чисел; в) произведение всех стозначных чисел.

Математика
какой цифрой оканчивается: а) произведение всех однозначных чисел, не равных нулю; б) произведение всех трехзначных чисел; в) произведение всех стозначных чисел.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в произведении всех однозначных чисел 1*2*3*4*5*6*7*8*9 среди множителей есть 2 и 5, произведение которых 10, а значит последняя цифра будет 0   б) в произведние всех трехзначных чисел входит число 100, а значит последняя цифра будет 0   в) первое 100значное число равно 100..0 (одна 1 девяносто девять нулей), а значит последняя цифра указанного произведения равна 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Дано:  W(C)=8% W(Cl)=92% Mr(CxCly)=152 Найти : формулу 
Ответить
Математика
Вдова обязана оставшееся после мужа наследство-3500 рублей разделить с ребенком,который должен родиться.Если это будет сын,то мать ,по римским зако...
Ответить
Математика
в гирлянде 44 флажка красного синего зелёного жолтого цвета краснх синих и зелёных флажков вместе 37 штук синих зелёных и жёлтых 29 штук красных зе...
Ответить
Математика
Если от каждого из двух чисел вычесть половину меньшего  из них,то остаток от большего втрое больше остатка от меньшего. Во сколько раз болшее числ...
Ответить
Математика
Перший оператор набрав на компютері 900 сторінок тексту за 6 тижнів,другий набрав таку саму кількість сторінок за 5 тижнів. На скільки більше сторі...
Ответить