какой цифрой оканчивается: а) произведение всех однозначных чисел, не равных нулю; б) произведение всех трехзначных чисел; в) произведение всех стозначных чисел.

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в произведении всех однозначных чисел 1*2*3*4*5*6*7*8*9 среди множителей есть 2 и 5, произведение которых 10, а значит последняя цифра будет 0 б) в произведние всех трехзначных чисел входит число 100, а значит последняя цифра будет 0 в) первое 100значное число равно 100..0 (одна 1 девяносто девять нулей), а значит последняя цифра указанного произведения равна 0