8x-(2x 4)=2(3x-2) Решить уравнение :

Алгебра
8x-(2x 4)=2(3x-2) Решить уравнение :
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x-(2x+4)=2(3x-2) 8х-2х-4=6х-4 6х-4=6х-4
Гость:
8х-(2х+4)=2(3х-2) 8х+2х-4=6х-4 8х=2х-6х=-4+4 4х=0 х=0 
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