Каменный блок для строительства пирамиды тащат 16 рабов.Через каждые 50м их сменяют 16 новых рабов.Сколько рабов сменится на пути длиной 1 500м?
Математика
Каменный блок для строительства пирамиды тащат 16 рабов.Через каждые 50м их сменяют 16 новых рабов.Сколько рабов сменится на пути длиной 1 500м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1500:50=30 смен рабов произойдет на пути длиной 1500 м 2) 16*30=480 рабов сменится на данном пути ответ: 480 рабов
Гость:
1)1500/50*16=480-рабов сменится
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