Каменный блок для строительства пирамиды тащат 16 рабов.Через каждые 50м их сменяют 16 новых рабов.Сколько рабов сменится на пути длиной 1 500м?

Математика

Каменный блок для строительства пирамиды тащат 16 рабов.Через каждые 50м их сменяют 16 новых рабов.Сколько рабов сменится на пути длиной 1 500м?

Автор: Гость