Выведите химическую формулу вещества, состоящего из углерода, водорода и кислорода,массовые доли равны 37.7%, 12.6% и 56.1% соответственно..

Химия

Выведите химическую формулу вещества, состоящего из углерода, водорода и кислорода,массовые доли равны 37.7%, 12.6% и 56.1% соответственно..

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