Выведите химическую формулу вещества, состоящего из углерода, водорода и кислорода,массовые доли равны 37.7%, 12.6% и 56.1% соответственно..
Химия
Выведите химическую формулу вещества, состоящего из углерода, водорода и кислорода,массовые доли равны 37.7%, 12.6% и 56.1% соответственно..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СxHyOz x : y : z = 37.7/12 : 12.6 : 56.1/16 3.1 12.6 3,5 1 4 1 CH4O - метанол
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