Выведите химическую формулу вещества, состоящего из углерода, водорода и кислорода,массовые доли равны 37.7%, 12.6% и 56.1% соответственно..

Химия
Выведите химическую формулу вещества, состоящего из углерода, водорода и кислорода,массовые доли равны 37.7%, 12.6% и 56.1% соответственно..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СxHyOz x : y : z = 37.7/12  : 12.6 : 56.1/16                        3.1       12.6       3,5                           1          4         1 CH4O - метанол
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