СТОЛОВАЯ РАСХОДОВАЛА 1 НЕДЕЛЮ ПО 70 Л МОЛОКА В ДЕНЬ,А ДРУГУЮ ПО 80Л МОЛОКА В ДЕНЬ . СКОЛЬКО ЛИТРОВ МОЛОКА ИЗРАСХОДОВАЛИ ЗА 2 НЕДЕЛИ,ЕСЛИ СТОЛОВАЯ РАБОТАЛА 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ?
Математика
СТОЛОВАЯ РАСХОДОВАЛА 1 НЕДЕЛЮ ПО 70 Л МОЛОКА В ДЕНЬ,А ДРУГУЮ ПО 80Л МОЛОКА В ДЕНЬ . СКОЛЬКО ЛИТРОВ МОЛОКА ИЗРАСХОДОВАЛИ ЗА 2 НЕДЕЛИ,ЕСЛИ СТОЛОВАЯ РАБОТАЛА 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)первая неделя 70*5=350-литров молока 2)вторая неделя 80*5=400-литров молока 3)всего израсходовала молока 350+400=750-литров молока Ответ:столовя израсходовала 750 литров молока за две недели.
Гость:
70*5=350л молока в первую неделю 80*5=400л молока во вторую 350+400=750л молока за две недели или 70*5+80*5=750л
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