СТОЛОВАЯ РАСХОДОВАЛА 1 НЕДЕЛЮ ПО 70 Л МОЛОКА В ДЕНЬ,А ДРУГУЮ ПО 80Л МОЛОКА В ДЕНЬ . СКОЛЬКО ЛИТРОВ МОЛОКА ИЗРАСХОДОВАЛИ ЗА 2 НЕДЕЛИ,ЕСЛИ СТОЛОВАЯ РАБОТАЛА 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ?

Математика

СТОЛОВАЯ РАСХОДОВАЛА 1 НЕДЕЛЮ ПО 70 Л МОЛОКА В ДЕНЬ,А ДРУГУЮ ПО 80Л МОЛОКА В ДЕНЬ . СКОЛЬКО ЛИТРОВ МОЛОКА ИЗРАСХОДОВАЛИ ЗА 2 НЕДЕЛИ,ЕСЛИ СТОЛОВАЯ РАБОТАЛА 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ?

Автор: Гость