100 л соку розлили у трилітрові та п'ятилітрові банки.Трилітрових банок було 10.Скільки було п'ятилітрових банок.

Математика
100 л соку розлили у трилітрові та п'ятилітрові банки.Трилітрових банок було 10.Скільки було п'ятилітрових банок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*10=30 л - розлили л соку у 3літрові банки 2) 100-30=70л - розлили л соку у 5літрові банки 3) 70:5=14 банок - було 5л банок відповідь: 14 банок
Гость:
3*10=30л в трехлитровых банках 100-30=70л в пятилитровых 70/5=14 шт пятилитровых банок
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