Почему бегущий человек, споктнувшись, падает лицом вперед, а медленно идущий в гололед поскользнувшись падает на спину?

Гость: Гость:

Ситуация бегущего человека: тело движется.Ноги встречают преграду,останавливаются,но туловище по инерции продолжает двигаться вперёд,поэтому человек падает лицом вперед. Ситуация поскользнувшегося человека: тело медленно движется.Из-за маленькой силы трения нога не может устоять на льду,нога скользит вперед быстрее,чем передвигается туловище,туловище перевешивает назад.Поэтому человек падает на спину. Как-то так)