Почему бегущий человек, споктнувшись, падает лицом вперед, а медленно идущий в гололед поскользнувшись падает на спину?
Физика
Почему бегущий человек, споктнувшись, падает лицом вперед, а медленно идущий в гололед поскользнувшись падает на спину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ситуация бегущего человека: тело движется.Ноги встречают преграду,останавливаются,но туловище по инерции продолжает двигаться вперёд,поэтому человек падает лицом вперед. Ситуация поскользнувшегося человека: тело медленно движется.Из-за маленькой силы трения нога не может устоять на льду,нога скользит вперед быстрее,чем передвигается туловище,туловище перевешивает назад.Поэтому человек падает на спину. Как-то так)
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