У двух девочек 99 вкладышей. На каждую страницу альбома Наташа наклеивала по 5 вкладышей, Вера-по 6. Сколько вкладышей в альбоме у каждой девочки,если количество страниц с вкладышами одинаковое?

Математика

У двух девочек 99 вкладышей. На каждую страницу альбома Наташа наклеивала по 5 вкладышей, Вера-по 6. Сколько вкладышей в альбоме у каждой девочки,если количество страниц с вкладышами одинаковое?

Автор: Гость