У двух девочек 99 вкладышей. На каждую страницу альбома Наташа наклеивала по 5 вкладышей, Вера-по 6. Сколько вкладышей в альбоме у каждой девочки,если количество страниц с вкладышами одинаковое?
Математика
У двух девочек 99 вкладышей. На каждую страницу альбома Наташа наклеивала по 5 вкладышей, Вера-по 6. Сколько вкладышей в альбоме у каждой девочки,если количество страниц с вкладышами одинаковое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть страниц х, тогда 5х+6х=99 11х=99 х=99/11 х=9страниц 9*5=45 вкладышей у одной 9*6=54 вкладышей у второй
Гость:
5х+6х=99 11х=99 х=99:11 х=9 5*9+6*9=99 45+54=99 Ответ: у Наташи 45 вкладышей, а у Веры 54 вкладыша.
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