реши уравнения 77k-69k-271=5417 любым способом
Математика
реши уравнения 77k-69k-271=5417 любым способом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
77к-69к-271=5471 8к=5471+271 8к=5688 к=5688:8 к=711 77*711-69*711-271=5471
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