Мастерской надо сшить 150 костюмов за определенный срок. Но она шила на один костюм больше и поэтому закончила работу на 5 дней раньше срока. Сколько костюмов в день шила мастерская?
Математика
Мастерской надо сшить 150 костюмов за определенный срок. Но она шила на один костюм больше и поэтому закончила работу на 5 дней раньше срока. Сколько костюмов в день шила мастерская?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть мастерска должна была шить х костюмов в день, тогда шила она х+1 костюм в день. Если бы шила как планировалась, потратили бы 150\х дней, но на самом деле потратили 150\(х+1). По условию задачи составляем уравнение 150\х-150\(х+1)=5 30\х-30\(х+1)=1 30*(х+1-х)=х(х+1) х^2+x=30 x^2+x-30=0 (x+6)(x-5)=0 x+6=0 или x-5=0 x=-6 или x=5 так как число костюмов не может быть отцательным, то х=5 х+1=6 ответ: по 6 костюмов шила мастерская
Гость:
х костюмов планировали шить в день Х+1 шили компюмов в день По условию известно, что мастерской нужно сшить 150 костюмов и мастерская закончила работу на 5 дней раньше. Составим уравнение: 150/х - 150/(х+1) = 5 150(х+1) - 150х = 5х(х+1) 5х(х+1) = 150 х² + х - 30 = 0 Д = 1 + 120 = 121 х1 = (-1 - 11)/2 = -6 (не удовл.) х2 = (-1+11)/2 = 5 5 костюмов планировали шить в день 5+1=6 шили компюмов в день Ответ. 6 комтюмов шили в день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при нагревании воды от 15 до 100 градусов С внутреняя эергия ее увеличиваеться на 178,8 кдж Найдите массу нагреваемой воды
Математика
СТОЛОВАЯ РАСХОДОВАЛА 1 НЕДЕЛЮ ПО 70 Л МОЛОКА В ДЕНЬ,А ДРУГУЮ ПО 80Л МОЛОКА В ДЕНЬ . СКОЛЬКО ЛИТРОВ МОЛОКА ИЗРАСХОДОВАЛИ ЗА 2 НЕДЕЛИ,ЕСЛИ СТОЛОВАЯ Р...
Математика
100 л соку розлили у трилітрові та п'ятилітрові банки.Трилітрових банок було 10.Скільки було п'ятилітрових банок.