Мастерской надо сшить 150 костюмов за определенный срок. Но она шила на один костюм больше и поэтому закончила работу на 5 дней раньше срока. Сколько костюмов в день шила мастерская?

Гость: Гость:

пусть мастерска должна была шить х костюмов в день, тогда шила она х+1 костюм в день. Если бы шила как планировалась, потратили бы 150\х дней, но на самом деле потратили 150\(х+1). По условию задачи составляем уравнение 150\х-150\(х+1)=5 30\х-30\(х+1)=1 30*(х+1-х)=х(х+1) х^2+x=30 x^2+x-30=0 (x+6)(x-5)=0 x+6=0 или x-5=0 x=-6 или x=5 так как число костюмов не может быть отцательным, то х=5 х+1=6 ответ: по 6 костюмов шила мастерская