№168 задача В каютах первого класса 160мест, что состовляет 0.4 всех мест на параходе. Сколько человек может вместить паро...
Математика
№168 задача В каютах первого класса 160мест, что состовляет 0.4 всех мест на параходе. Сколько человек может вместить пароход ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160 мест составляет 0.4 всех мест, значит 1) 160:0.4=400 мест - всего на пароходе(столько человек может вместить пароход) ответ: 400 человек
Гость:
160 : 0,4 = 400 мест на параходе. Ответ. 400 человек может вместить параход.
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