№168 задача В каютах первого класса 160мест, что состовляет 0.4 всех мест на параходе. Сколько человек может вместить паро...

Математика

№168 задача В каютах первого класса 160мест, что состовляет 0.4 всех мест на параходе. Сколько человек может вместить пароход ?

Автор: Гость