№168 задача                                                                                                   В каютах первого класса 160мест,  что  состовляет  0.4  всех мест  на  параходе.  Сколько человек может вместить паро...

Математика
№168 задача                                                                                                   В каютах первого класса 160мест,  что  состовляет  0.4  всех мест  на  параходе.  Сколько человек может вместить пароход ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160 мест составляет 0.4 всех мест, значит   1) 160:0.4=400 мест - всего на пароходе(столько человек может вместить пароход) ответ: 400 человек
Гость:
160 : 0,4 = 400 мест на параходе. Ответ. 400 человек может вместить параход.
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