из двух пунктов растояние между которыми 40км. навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. скорость велос. в 4 раза больше скорости пешехода.найдите скор.пешехода и велос. если извесно что они встретил...
Математика
из двух пунктов растояние между которыми 40км. навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. скорость велос. в 4 раза больше скорости пешехода.найдите скор.пешехода и велос. если извесно что они встретились через 2.5ч. после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусь скорость пешехода х км\час, тогда велосипедиста 4х км\час, за 2.5 часа пешеход преодолел 2.5х км, велосипедист 2.5*4х=10х км. По условию задачи составялем уравнение 2.5х+10х=40 12.5 х=40 х=40:12.5 х=3.2 4х=4*3.2=12.8 ответ: 3.2 км\час- скорость пешехода, 12.8 км\час - скорость велосипедиста
Гость:
обозначим через х км/ч скорость пешехода, тогда скорость велосипедиста будет 4х км/ч. за 2,5 часа пешеход и велосипедист преодолеои расстояние в 40 км.Составим уравнение: 2,5*х+2,5*4х=40 12,5х=40 х=3,2 4х=4*3,2=12,8(км/ч) Ответ: скорость пешехода 3,2км/ч., скорость велосипедиста 12,8 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Физика
Почему бегущий человек, споктнувшись, падает лицом вперед, а медленно идущий в гололед поскользнувшись падает на спину?