из двух пунктов растояние между которыми 40км. навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. скорость велос. в 4 раза больше скорости пешехода.найдите скор.пешехода и велос. если извесно что они встретил...

Математика

из двух пунктов растояние между которыми 40км. навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист. скорость велос. в 4 раза больше скорости пешехода.найдите скор.пешехода и велос. если извесно что они встретились через 2.5ч. после своего выхода.

Автор: Гость