Две бригады должны были закончить уборку урожая за 12 дней.После 8 дней совсместной работы 1 бригада получила другое задание,поэтому 2 бригада закончила оставшуюсяи часть рвбрты за 7 дней.За сколько дней могла бы убрать урожай ...

Гость: Гость:

1) 1\12 работы - выполняли обе бригады в день 2) 8*1\12=8\12=2\3 работы выполнили бригады за 8 дней 3) 1-2\3=1\3 работы - выполнила 1 бригада за 7 дней 4) 1\3 :7=1\21 работы - выполняет 1 бригада за день 5) 1\12-1\21=(7-4)\84=3\84=1\28 работы- выполняла 2 бригада в день 6) 1:1\21=21 день - за столько времени выполнила бы работу 1 бригада самостоятельно 7) 1:1\28=28 дней - за столько дней выполнила бы работу 2 бригада самостоятельно ответ: за 21 день 1 бригада, за 28 дней вторая