В два больших ларца сложено 305 карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце.
Математика
В два больших ларца сложено 305 карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первом ларце х карт, тогда во втором х+25 карт, в обоих ларцах х+х+25=2х+25 карт. По условии задачи составляем уравнение 2х+25=305 2х=305-25 2х=280 х=280:2 х=140 х+25=140+25=165 ответ: 149 карт, 165 карт
Гость:
пусть в одном ларце будет х карт, тогда во втором х+25, получим х+х+25=305 2х=305-25 х=280/2 х=140 карт в одном 140+25=165 карт во втором
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