В два больших ларца сложено 305 карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце.

Математика

В два больших ларца сложено 305 карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце.

Автор: Гость