задача №129 За неделю рабочий должен обработать 250 деталей. В понидельник он выполнил 20% недельного плана, во вторник сделал на10 деталей меньше чем в понидельник. сможет ли рабочий выполнить недельный план.если в среду,четве...

Математика

задача №129 За неделю рабочий должен обработать 250 деталей. В понидельник он выполнил 20% недельного плана, во вторник сделал на10 деталей меньше чем в понидельник. сможет ли рабочий выполнить недельный план.если в среду,четверк и пятницу он будет обробатывать столько же деталей, сколько во вторник ?

Автор: Гость