задача №129 За неделю рабочий должен обработать 250 деталей. В понидельник он выполнил 20% недельного плана, во вторник сделал на10 деталей меньше чем в понидельник. сможет ли рабочий выполнить недельный план.если в среду,четве...
Математика
задача №129 За неделю рабочий должен обработать 250 деталей. В понидельник он выполнил 20% недельного плана, во вторник сделал на10 деталей меньше чем в понидельник. сможет ли рабочий выполнить недельный план.если в среду,четверк и пятницу он будет обробатывать столько же деталей, сколько во вторник ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250*20%=50 шт в понедельник, 50-10=40шт во вторник 50+40*4=210шт изготовит за неделю⇒ план не выполнит
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