стоимость 42 радиодиталей одного вида 6300 р а стоимость 16 радиодиталей другого вида 7200 р цена какой детали больше и во сколько раз
Математика
стоимость 42 радиодиталей одного вида 6300 р а стоимость 16 радиодиталей другого вида 7200 р цена какой детали больше и во сколько раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6300:42=150(РУБ.)-стоит одна деталь 2)7200:16=450(руб.)- стоит одна деталь 3)450:150=3(раз) Ответ: стоимость 16 радиодеталей в 3 раза больше,т.к. одна их деталь стоит 450 руб.
Гость:
6300 разделить на 42 получится 150 потом 7200 разделить на 16 равно 450 теперь 450 разделить на 150 получится 3 все!
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