стоимость 42 радиодиталей одного вида 6300 р а стоимость 16 радиодиталей другого вида 7200 р цена какой детали больше и во сколько раз

Математика

стоимость 42 радиодиталей одного вида 6300 р а стоимость 16 радиодиталей другого вида 7200 р цена какой детали больше и во сколько раз

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