объем прямоугольного паралеппипеда равен 165 см кубических его измерения выражаются простыми числами найдитеизмеренияданного прямоугольного параллепипида
Математика
объем прямоугольного паралеппипеда равен 165 см кубических его измерения выражаются простыми числами найдитеизмеренияданного прямоугольного параллепипида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
число раскладывается в произведение простых множитлей единственным обазом обьем прямоугольного параллелипипеда равен произвению его измерений 165=5*3*11, 5, 3, 11 - простые числа, значит измерениями данного прямоугольного паралелипеда будут 3 см, 5 см, 11 см
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