объем прямоугольного паралеппипеда равен 165 см кубических его измерения выражаются простыми числами найдитеизмеренияданного прямоугольного параллепипида

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число раскладывается в произведение простых множитлей единственным обазом обьем прямоугольного параллелипипеда равен произвению его измерений 165=5*3*11, 5, 3, 11 - простые числа, значит измерениями данного прямоугольного паралелипеда будут 3 см, 5 см, 11 см