Рассчитайте массу осадка, который образуется при сливании 15 г 5%-го раствора хлорида бария и 10 г 8%-го раствора сульфата натрия.
Химия
Рассчитайте массу осадка, который образуется при сливании 15 г 5%-го раствора хлорида бария и 10 г 8%-го раствора сульфата натрия.
Ответ(ы) на вопрос:
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BaCl2 + Na2SO4 --> BaSO4(ocадок) + 2NaCl m(BaCl2)=0,05 *15 =0,75г m(Na2SO4) = 0,08*10=0,8г n(Na2SO4)=0,8/142=0.006 моль n(BaCl2)=0,75/208=0.004 моль - недостаток n(BaSO4)=0.004 моль m(BaSO4)=0.004 *233 = 0,9г
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