Рассчитайте массу осадка, который образуется при сливании 15 г 5%-го раствора хлорида бария и 10 г 8%-го раствора сульфата натрия.

Химия

Рассчитайте массу осадка, который образуется при сливании 15 г 5%-го раствора хлорида бария и 10 г 8%-го раствора сульфата натрия.

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