по лыжной трассе в одном направлении идут два лыжника. Сейчас расстояние между ними 2,4 км. Скорость лыжника, идущего впереди, 9,6 км/ч, а идущего сзади 13,2 км/ч. Через сколько времени второй лыжник догонить первого?

Математика

по лыжной трассе в одном направлении идут два лыжника. Сейчас расстояние между ними 2,4 км. Скорость лыжника, идущего впереди, 9,6 км/ч, а идущего сзади 13,2 км/ч. Через сколько времени второй лыжник догонить первого?

Автор: Гость