по лыжной трассе в одном направлении идут два лыжника. Сейчас расстояние между ними 2,4 км. Скорость лыжника, идущего впереди, 9,6 км/ч, а идущего сзади 13,2 км/ч. Через сколько времени второй лыжник догонить первого?
Математика
по лыжной трассе в одном направлении идут два лыжника. Сейчас расстояние между ними 2,4 км. Скорость лыжника, идущего впереди, 9,6 км/ч, а идущего сзади 13,2 км/ч. Через сколько времени второй лыжник догонить первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 13.2-9.6=3.6 км\час - разница скоростей лыжников 2) 2.4:3.6 *60=40 мин - через столько времени второй лыжник догонит первого ответ: через 40 мин
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