Терміново потрібен фонетичний розбір слова люб'язний!!!

Гость: Гость:

[л' у б й а з н и й] - 8 букв,9 звуків (підкресл. - наголош.) лю - б'яз - ний(3 склади). 1 - відкритий, ненаголошений; 2 - закритий, наголошений; 3 - закритий, ненаголошений. [л'] - пригол., сонорн., язик.,пом'якш.; [у] - голосн., задн.ряду,високе.підн.,лабіалізований; [б] - пригол.,шумн.,дзвінк.,губн.,тверд.; [й] - пригол., сонорн.,м'який; [а] - голосн., задн.ряду,низьке підн., нелабіал.; [з] - пригол., шумн.,дзвінк.,язик.,тверд.; [н] - пригол., сонорн.,язик.,тверд.; [и] - голосн., передн.ряду,високо-середн.підн.,нелабіал.; [й] - пригол., сонорн.,м'який.