В среду в шестом классе пять уроков по разным предметам : русскому языку, истории. математике. географии и физкультуре . Сколько вариантов расписания на среду можно составить для этого класса?
Алгебра
В среду в шестом классе пять уроков по разным предметам : русскому языку, истории. математике. географии и физкультуре . Сколько вариантов расписания на среду можно составить для этого класса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый урок можно выбрать 5 способами (любой из пяти уроков), второй 4 способами (один урок выбрали, осталось 4, выбираем любой из них), третий 3 спобами, четвертый 2, пятый 1 способом, по правилу умножения всего способов 5*4*3*2*1=120 способов (или 5!)
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