x + | 2x+1| + |x-4|=3

Алгебра
x + | 2x+1| + |x-4|=3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие уравнения решаются методом интервалов   1) x>=4 |2x+1|=2x+1 |x-4|=x-4   x + | 2x+1| + |x-4|=3 x +  2x+1+ x-4=3 4x-3=3 4x=6 x=6\4=1.5 - не входит в рассматриваемую область   2) -1\2<=x<4 |2x+1|=2x+1 |x-4|=4-x   x + | 2x+1| + |x-4|=3 x + 2x+1 + 4-x=3 2x+5=3 2x=3-5 2x=-2 x=-2:2 x=-1 - не входит в рассматриваемую область   3) x<-1\2 |2x+1|=-2x-1 |x-4|=4-x   x + | 2x+1| + |x-4|=3 x - 2x-1 + 4-x=3 -2x+3=3 -2x=0 x=0 - не входит в рассматриваемую область значит данное уравнение решений не имеет        
Гость:
2х-7=3 2х=7+3 2х=10 х=10:2 х=2 
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