расстояние между городами 600 км. поезд прошел 500 км. во сколько раз оставшийся путь меньше пройденного?
Математика
расстояние между городами 600 км. поезд прошел 500 км. во сколько раз оставшийся путь меньше пройденного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600-500=100 оставшийся путь 500 : 100 = 5 оставшийся путь меньше в пять раз или 100/500 = 1/5
Гость:
смотри поезд прошел 500 км а расстояние 600км значит 600 отнимаем 500 равно 100 это расстояние каторое осталось теперь 500 делим на 100 получится 5 это ответ
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