расстояние между городами 600 км. поезд прошел 500 км. во сколько раз оставшийся путь меньше пройденного?

600-500=100 оставшийся путь 500 : 100 = 5 оставшийся путь меньше в пять раз или 100/500 = 1/5

Гость: Гость:

смотри поезд прошел 500 км а расстояние 600км значит 600 отнимаем 500 равно 100 это расстояние каторое осталось теперь 500 делим на 100 получится 5 это ответ