В первой цистерне на 285 л. керосина меньше, чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л. керосина. В какой цистерне керосина стало больше и на сколько литров?

Гость: Гость:

В первой цистерне на 285 л. керосина меньше, чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л. керосина, значит во второй стало на 620 л меньше чем изначельно, а первой меньше на 285 л керосина от изначального обьема керосина во второй, поэтому 1) 620-285=335 л - на столько в первой цистерне стало больше керосина ответ: на 335 л керосина больше в первой цистерне