В первой цистерне на 285 л. керосина меньше, чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л. керосина. В какой цистерне керосина стало больше и на сколько литров?
Математика
В первой цистерне на 285 л. керосина меньше, чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л. керосина. В какой цистерне керосина стало больше и на сколько литров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)На 620-285=335 (л) - в 1 цистерне стало больше..
Гость:
В первой цистерне на 285 л. керосина меньше, чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л. керосина, значит во второй стало на 620 л меньше чем изначельно, а первой меньше на 285 л керосина от изначального обьема керосина во второй, поэтому 1) 620-285=335 л - на столько в первой цистерне стало больше керосина ответ: на 335 л керосина больше в первой цистерне
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