Пароход от самары до астрахани идет 5 суток, а от астрахани до самары 7 суток. Сколько дней будет плыть по течению плот от самары до астрахани

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пусть собственная скорость парохода равна х км\сутки, скорость реки (плота) y км\сутки, тогда cкорость парохода от Самары до Астрахани x+y км\час(скорость по течению реки), x-y км\час скорость парохода от Астрахани до Самары (скорость против течения реки) растояние=время*скорость 5(x+y)=7(x-y) (это расстояние от Самары до Астрахани) 5x+5y=7x-7y 5y+7y=7x-5x 12y=2x 6y=x отсюда расстояние от Самары до Астрахани 5(x+y)=5(6y+y)=5*7y=35y скорость плота yкм\сутки значит плот добретеся от Самары до Астрахани за 35y\y=35 суток овтет: за 35 суток