Для того чтобы обеспечить одного человека чистым воздухом,необходимо вырастить растения на площади 45м'' .Какими натуральными числами отличными от 1, можно выразить измерения участка земли прямоугольной формы который нужно озел...

Математика
Для того чтобы обеспечить одного человека чистым воздухом,необходимо вырастить растения на площади 45м'' .Какими натуральными числами отличными от 1, можно выразить измерения участка земли прямоугольной формы который нужно озеленить?Сколько решений имеет задача?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача имеет 2 решения:  5 * 9  и  3 * 15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
написать мини сочинение на тему зачем нужно писать грамотно
Ответить
Математика
Пароход от самары до астрахани идет 5 суток, а от астрахани до самары 7 суток. Сколько дней будет плыть по течению плот от самары до астрахани
Ответить
Математика
В первой цистерне на 285 л. керосина меньше, чем во второй. Из второй цистерны отлили 620 л. керосина. В какой цистерне керосина стало больше и на ...
Ответить
Литература
помогите написать красткое сочинение по пословице " Без труда , нет плода " 
Ответить
Қазақ тiлi
Терміново потрібен фонетичний розбір слова люб'язний!!!
Ответить