Для того чтобы обеспечить одного человека чистым воздухом,необходимо вырастить растения на площади 45м'' .Какими натуральными числами отличными от 1, можно выразить измерения участка земли прямоугольной формы который нужно озел...
Математика
Для того чтобы обеспечить одного человека чистым воздухом,необходимо вырастить растения на площади 45м'' .Какими натуральными числами отличными от 1, можно выразить измерения участка земли прямоугольной формы который нужно озеленить?Сколько решений имеет задача?
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Задача имеет 2 решения: 5 * 9 и 3 * 15
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