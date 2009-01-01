Соленоид сделан из проволоки сопротивлением R=64 Ом. При напряжении на концах проволоки U=1,6 В индукция магнитного внутри соленоида В=31,4 млТл. Определить число витков соленоида на единицу длины.

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B=31,4 млТл =31,4*10 в -6 степени Тл n=N/l-? Индукция магнитного поля определяется по формуле B=mu0*n*I где постоянная величина mu0=4*pi*10 в -7 степени pi=3,14 I-сила тока определяется по закону Ома I=U/R, тогда B=mu0*n*U/R отсюда n n=B*R/(mu0*U) n=31,4*10 в-6 степени*64/(4*3,14*10 в -7 степени*1,6)=2009,6* 10 в-6 степени/20,096*10 в -7 степени=100*10=1000 n=1000