Найти решение уравнения все корни которого принадлежат отрезку от -3п/2 до 5п/2. tgx = 1/2
Алгебра
Найти решение уравнения все корни которого принадлежат отрезку от -3п/2 до 5п/2. tgx = 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg x - периодическая функция с периодом π, поэтому на интервале длиной 4*π уравнение имеет 4 корня: arctg 1/2 - π ; arctg 1/2 ; arctg 1/2 + π ; arctg 1/2 + 2*π
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