Найти решение уравнения все корни которого принадлежат отрезку от -3п/2 до 5п/2. tgx = 1/2

Алгебра

Найти решение уравнения все корни которого принадлежат отрезку от -3п/2 до 5п/2. tgx = 1/2

Автор: Гость