как решить задачу по геометрии: Вычислите периметр ромба ABCD,если известно,что серединный перпендикуляр к стороне BC проходит через вершину D и BD=10 см
Геометрия
как решить задачу по геометрии: Вычислите периметр ромба ABCD,если известно,что серединный перпендикуляр к стороне BC проходит через вершину D и BD=10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если серединный перпендикуляр к стороне BC проходит через вершину D, то АВ = BD и треугольник ABD - равносторонний. Следовательно P = 4 * BD = 4 * 10 = 40 см.
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