как решить задачу по геометрии: Вычислите периметр ромба ABCD,если известно,что серединный перпендикуляр к стороне BC проходит через вершину D и BD=10 см

Геометрия

как решить задачу по геометрии: Вычислите периметр ромба ABCD,если известно,что серединный перпендикуляр к стороне BC проходит через вершину D и BD=10 см

Автор: Гость