Скорость поезда за 20 секунд уменьшилась с 72 км/ч до 54 км/ч. напишите формулу зависимости скорости от времени. Постройте график этой зависимости.
Физика
Скорость поезда за 20 секунд уменьшилась с 72 км/ч до 54 км/ч. напишите формулу зависимости скорости от времени. Постройте график этой зависимости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем скорость поезда в м/c. Начальная - 72 : 3,6 = 20 м/с, конечная - 54 : 3,6 = 15 м/с. Тогда ускорение поезда а = (15 - 20) / 20 = -0,25 м/с², а уравнение зависимости скорости поезда от времени V = 20 - 0,25 * t
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