Скорость поезда за 20 секунд уменьшилась с 72 км/ч до 54 км/ч. напишите формулу зависимости скорости от времени. Постройте график этой зависимости.

Физика

Скорость поезда за 20 секунд уменьшилась с 72 км/ч до 54 км/ч. напишите формулу зависимости скорости от времени. Постройте график этой зависимости.

Автор: Гость