Ручей укрылся толстым снеговым одеялом.Порой среди снега и льда проглядывала тёмная живая вода. Выпишите словосочетания с вопросами.
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Ручей укрылся толстым снеговым одеялом.Порой среди снега и льда проглядывала тёмная живая вода. Выпишите словосочетания с вопросами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Укрылся (чем?) одеялом. Одеялом (каким?) толстым. Одеялом (каким?) снеговым. Проглядывала (когда?) порой. Проглядывала (среди чего?) среди снега. Проглядывала (среди чего?) среди льда. Вода (какая?) тёмная. Вода (какая?) живая.
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