Ручей укрылся толстым снеговым одеялом.Порой среди снега и льда проглядывала тёмная живая вода.        Выпишите словосочетания с вопросами.                                                                   

Гость: Гость:

Укрылся (чем?) одеялом. Одеялом (каким?) толстым. Одеялом (каким?) снеговым. Проглядывала (когда?) порой. Проглядывала (среди чего?) среди снега. Проглядывала (среди чего?) среди льда. Вода (какая?) тёмная. Вода (какая?) живая.