В магазинах C и D одинаковые велосипеды продавались по одной и той же цене.В магазине C цену велосипеда сначала понизила на 10%,а затем на 20%. В магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%. В каком магазине цена велос...

Математика
В магазинах C и D одинаковые велосипеды продавались по одной и той же цене.В магазине C цену велосипеда сначала понизила на 10%,а затем на 20%. В магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%. В каком магазине цена велосипеда дешевле?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазине D была цена 100%, стала 70% от первоначальной. В магазине С была цена 100%, после первого понижения стала 90%, после второго   -   90% * 0,8 = 72%. Вывод: в магазине D цена велосипеда дешевле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Скорость поезда за 20 секунд уменьшилась с 72 км/ч до 54 км/ч. напишите формулу зависимости скорости от времени. Постройте график этой зависимости.
Ответить
Русский язык
Ручей укрылся толстым снеговым одеялом.Порой среди снега и льда проглядывала тёмная живая вода.        Выпишите словосочетания с вопросами.        ...
Ответить
Алгебра
4(2-3m)-(6-m)-2(3m 4)=-17m-6
Ответить
Геометрия
как решить задачу по геометрии: Вычислите периметр ромба ABCD,если известно,что серединный перпендикуляр к стороне BC проходит через вершину D и BD...
Ответить
Русский язык
помогите написать сочинение миниатюру на тему морское дно
Ответить