В магазинах C и D одинаковые велосипеды продавались по одной и той же цене.В магазине C цену велосипеда сначала понизила на 10%,а затем на 20%. В магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%. В каком магазине цена велос...

Математика

В магазинах C и D одинаковые велосипеды продавались по одной и той же цене.В магазине C цену велосипеда сначала понизила на 10%,а затем на 20%. В магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%. В каком магазине цена велосипеда дешевле?

Автор: Гость