В магазинах C и D одинаковые велосипеды продавались по одной и той же цене.В магазине C цену велосипеда сначала понизила на 10%,а затем на 20%. В магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%. В каком магазине цена велос...
Математика
В магазинах C и D одинаковые велосипеды продавались по одной и той же цене.В магазине C цену велосипеда сначала понизила на 10%,а затем на 20%. В магазине D цену такого же велосипеда понизили на 30%. В каком магазине цена велосипеда дешевле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазине D была цена 100%, стала 70% от первоначальной. В магазине С была цена 100%, после первого понижения стала 90%, после второго - 90% * 0,8 = 72%. Вывод: в магазине D цена велосипеда дешевле.
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