f(x)=2 (в квадраті)+3x, x0=-1.
Алгебра
f(x)=2 (в квадраті)+3x, x0=-1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если f(x)=2 (в квадраті)+3x, x0=-1. то f(-1)=2^2+3*(-1)=4-3=1 еслиf(x)=2 х(в квадраті)+3x, x0=-1. то f(-1)=2*(-1)^2+3*(-1)=2-3=-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Массовая доля гидроксида натрия в 100 г, необходимого для полной нейтрализации 4,9 г серной кислоты ?
Математика
В магазинах C и D одинаковые велосипеды продавались по одной и той же цене.В магазине C цену велосипеда сначала понизила на 10%,а затем на 20%. В м...
Физика
Скорость поезда за 20 секунд уменьшилась с 72 км/ч до 54 км/ч. напишите формулу зависимости скорости от времени. Постройте график этой зависимости.
Русский язык
Ручей укрылся толстым снеговым одеялом.Порой среди снега и льда проглядывала тёмная живая вода. Выпишите словосочетания с вопросами. ...
Алгебра