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если f(x)=2 (в квадраті)+3x, x0=-1. то f(-1)=2^2+3*(-1)=4-3=1 еслиf(x)=2 х(в квадраті)+3x, x0=-1. то f(-1)=2*(-1)^2+3*(-1)=2-3=-1