Задание: разгадайте ребус: нарисована стена"чашка. Что это может значить?

Гость: Гость:

не совсем корректно написано задание... я поняла так: слово должно быть на украинском. поэтому стена может быть "мур", ну а чашка, соответственно, "чашка". дальше запятые: я вижу их две. возможно потому, что вы поставили кавычку. если запятая одна и перед словом "чашка", то забираем у слова первую букву и получим "мурашка" (рус. муравей). если не так, опишите рисунок подробнее - будем думать.