Каково ускорение поезда, если, имея при подходе к станции начальную скорость 90 км/ч, он остановился за 50 с?
Физика
Каково ускорение поезда, если, имея при подходе к станции начальную скорость 90 км/ч, он остановился за 50 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=(V0 - V) : t a=90-0 : 50 = 1.8 км/ч
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