H2+CL2= Zn+HCL = CuO+HBr = NaOH+HI = Al(OH)3+HI = Na2CO3+HCL = NH3+HCL = HCL+AgI =
Химия
H2+CL2= Zn+HCL = CuO+HBr = NaOH+HI = Al(OH)3+HI = Na2CO3+HCL = NH3+HCL = HCL+AgI =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cl2+H2=2HCl Zn+2HCl=ZnCl2+H2(улетуч) CuO + 2HBr - CuBr2 + H2O NaOH+HI =NaI+H2O Al(OH)3 + 3HI = AlI3 + 3H2O Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O HCl+NH3=NH4Cl HCL+AgI =HI +AgCl
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