С металлического прута длина которого а делают модель прямокутного паралеллепипеда с квадратной основой Какой должна быть сторона основы чтобы полная поверхность паралеллепипеда была наибольшей?
Математика
С металлического прута длина которого а делают модель прямокутного паралеллепипеда с квадратной основой Какой должна быть сторона основы чтобы полная поверхность паралеллепипеда была наибольшей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а : 12, тк в параллелепипеде 12 сторон
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