С металлического прута длина которого а делают модель прямокутного паралеллепипеда с квадратной основой Какой должна быть сторона основы чтобы полная поверхность паралеллепипеда была наибольшей?

Математика

С металлического прута длина которого а делают модель прямокутного паралеллепипеда с квадратной основой Какой должна быть сторона основы чтобы полная поверхность паралеллепипеда была наибольшей?

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