за какое время автомобиль который начинает двигаться с ускорением 0,6 м/с2пройдёт путь равный 30-ти метрам  

Гость: Гость:

так как Vo=0 , то S=V2:2a , подставляем данные значения , и получаем : 30=V2:1,2 , откуда V=квадратный корень из 25 , V=5м/с . Мы нашли скорость , теперь находим t : V=Vo+at , откуда t=(V-Vo):a=5:0,6 = 8,3с