за какое время автомобиль который начинает двигаться с ускорением 0,6 м/с2пройдёт путь равный 30-ти метрам
Физика
за какое время автомобиль который начинает двигаться с ускорением 0,6 м/с2пройдёт путь равный 30-ти метрам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как Vo=0 , то S=V2:2a , подставляем данные значения , и получаем : 30=V2:1,2 , откуда V=квадратный корень из 25 , V=5м/с . Мы нашли скорость , теперь находим t : V=Vo+at , откуда t=(V-Vo):a=5:0,6 = 8,3с
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