как вы думаете,зачем нужно знать геологическую историю страны,территории,где мы живем.ПРиведите примеры!

Українська література
как вы думаете,зачем нужно знать геологическую историю страны,территории,где мы живем.ПРиведите примеры!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Геологическою историю необходимо знать для того что бы найти например полезные ископаемые в стране, ведь в геологии рассказываеться о строении земной коры,её поверхности, на протяжении многих лет изучали геологию и это помогает так же узнать где могут произойти землятресения, или извержения вулканов. 
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