как вы думаете,зачем нужно знать геологическую историю страны,территории,где мы живем.ПРиведите примеры!

Гость: Гость:

Геологическою историю необходимо знать для того что бы найти например полезные ископаемые в стране, ведь в геологии рассказываеться о строении земной коры,её поверхности, на протяжении многих лет изучали геологию и это помогает так же узнать где могут произойти землятресения, или извержения вулканов.