и3 200 грамм 3%-го раствора соли выпарили некоторое количество воды. в полученном растворе 20% соли. СКолько граммов воды выпарили?
Математика
и3 200 грамм 3%-го раствора соли выпарили некоторое количество воды. в полученном растворе 20% соли. СКолько граммов воды выпарили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3% от 200 200*3\100=6 г соли было в растворе(столько соли в новом растворе) 2) 6г становят 20% 6:20*100=30 г - масса полученного раствора 3) 200-30=170 г воды - выпарили ответ: 170 г
Гость:
При испарении количество чистой соли не изменяется. В данном случае чистой соли 200 * 3 / 100 = 6 г. В новом растворе 6 г соли составляют 20% веса, поэтому его масса 6 * 100 / 20 = 30 г. Следовательно, выпарили 200 - 30 = 170 г. воды
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