Расстоние между городами А и В машина прошла за 1ч 15 мин.Обратный путь машмна прошла за 1ч 30 мин.Найдите скорость машины если известно что на обратном пути скорость была на 10 км/ч меньше
Алгебра
Расстоние между городами А и В машина прошла за 1ч 15 мин.Обратный путь машмна прошла за 1ч 30 мин.Найдите скорость машины если известно что на обратном пути скорость была на 10 км/ч меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость машины, тогда на обратном пути скорость была (х-10) км/ч. От А до В машина прошла за 1 ч 15 мин, расстояние равное 5х/4 км, а от В до А прошла за 1 ч 30 мин, расстояние равное 3(х-10)/2 км. Эти расстояния равны, составим уравнение: 3(х-10)/2=5х/4 12(х-10)=10х 12х-10х=120 2х=120 х=60 км/ч. Ответ: сначала была 60 км/ч, на обратном пути 50 км/ч
Гость:
От пункта А до пункта В машина ехала 60 + 15 = 75 минут, а назад 60 + 30 = 90 минут, то есть в 90 / 75 = 1,2 раза больше. Следовательно, скорость уменьшилась в 1,2 раза. Получаем уравнение Х / (Х - 10) = 1,2 . Тогда Х = 1,2 * Х - 12 , 0,2 * Х = 12 , Х = 12 / 0,2 = 60 км/ч.
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