Расстоние между городами А и В машина прошла за 1ч 15 мин.Обратный путь машмна прошла за 1ч 30 мин.Найдите скорость машины если известно что на обратном пути скорость была на 10 км/ч меньше

Гость: Гость:

Пусть х км/ч скорость машины, тогда на обратном пути скорость была (х-10) км/ч. От А до В машина прошла за 1 ч 15 мин, расстояние равное 5х/4 км, а от В до А прошла за 1 ч 30 мин, расстояние равное 3(х-10)/2 км. Эти расстояния равны, составим уравнение: 3(х-10)/2=5х/4 12(х-10)=10х 12х-10х=120 2х=120 х=60 км/ч. Ответ: сначала была 60 км/ч, на обратном пути 50 км/ч